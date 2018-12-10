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На українських коліях можуть з'явитися канадські електровози

11:52, 10 грудня 2018
Транспорт/Зв'язок
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"Укрзалізниця" закупить електровози / фото inshe.tv

У конкурсі на поставку електровозів для акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) готовий взяти участь найбільший у світі виробник залізничної техніки - канадська компанія Bombardier Transportation.

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Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, який кілька днів тому перебував з візитом у Франції.

«Як завжди, всі чекають на тендер УЗ, в якому готові взяти участь не лише Alstom, але й Bombardier та китайські компанії. Враховуючи повну зношеність українських локомотивів - далі зволікати нікуди.», - написав він.

Також Омелян повідомив, що компанія Alstom готова розпочати співпрацю з «Укрзалізницею» і розпочати виробництво електровозів в Україні. «Йдеться про мільярди інвестицій, виробництво в Україні надсучасних вантажних і пасажирських електровозів. Потенційно може розглядатися виробництво міського електротранспорту», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів повідомляв, що французький виробник енергетичного устаткування і залізничного транспорту Alstom планує створити в Україні спільні або нові виробничі потужності.

У вересні заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань повідомив, що в конкурсі на поставку електровозів для України братимуть участь Alstom і CRRC.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є приватним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #Укрзалізниця#локомотив