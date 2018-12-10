У Раді зареєстровано нові законопроекти про "євробляхи"

Нардепам пропонують звільнити від відповідальності громадян, які ввезли "євробляхи" для військових потреб.

Нардепи пропонують скасувати відповідальність та стягнення податків з волонтерів, які ввезли так звані євробляхи для офіційних військових формувань, що стримували збройну агресію.

Для цього у Верховній Раді України зареєстрували законопроекти № 9382 і 9383.

Документи розробили народні депутати від УКРОПу Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Віктор Шевченко, Олександр Шевченко та Андрій Денисенко.

«Мета законопроектів – звільнити від відповідальності та сплати митних, податкових та інших зборів волонтерів, які ввезли в Україну транспортні засоби та передали їх військовим, які захищають нашу державу», – пояснили в «Українському об’єднанні патріотів».

Представники УКРОПу додали, що документи також мають на меті звільнити від зазначених платежів підрозділи військових формувань України, які отримали ці автомобілі.

У партії наголосили, що такі зміни необхідно внести у зв’язку зі спробою парламенту 8 листопада врегулювати проблему євроблях, щодо яких не були дотримані строки та умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.

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«Без прийняття цих законопроектів волонтери зазнають відповідальності та будуть змушені сплатити податки за транспортні засоби, якими фактично не володіють та не розпоряджаються. Вони будуть покарані за допомогу військовим», – пояснили в УКРОПі.

Зі свого боку, один з ініціаторів законопроектів Михайло Катрук зауважив, що в разі, якщо цю прогалину не буде закрито, волонтерам загрожують величезні штрафи.

«Одна з кричущих проблем – величезні штрафи та неможливість в’їхати в Україну для нерезидентів. Усе це очікує волонтерів та активістів, які завозили «єврономери» на потреби армії в зону бойових дій. Це дикість, коли люди своїми коштами забезпечують армію транспортом, а над ними навис штраф 170 тисяч гривень», – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Раніше ЗМІ повідомляли, що власники автомобілів на єврономерах окупували митниці, аби легалізувати свої авто. Водночас, деякі водії залишають свої автомобілі з європейськими номерами за кордоном, оскільки не мають грошей на розмитнення чи заставу.