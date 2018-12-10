РФ продовжує блокувати прохід понад 100 суден в районі Керченської протоки

Таким чином Москва намагається чинити політичний та економічний тиск на Україну.

Російська Федерація продовжує блокувати прохід 104 суден в районі Керченської протоки.

Про це в коментарі УНІАН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«РФ пропускає судна, але все одно час затримки суден досить великий, за нашою інформацією, в районі Керченської протоки в черзі перебуває 104 судна в обидва боки, які планують пройти Керченську протоку», - заявив він.

За словами Слободяна, за добу в обох напрямках прослідувала лише невелика частина суден.

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«Що стосується динаміки – то РФ пропускає лише по кілька суден, які йдуть в українські порти в Азовському морі, в той же час, що стосується тих, які йдуть в російські порти – вони безперешкодно слідують через Керченську протоку», - додав помічник голови ДПСУ.

Таким чином, за словами Слободяна, РФ намагається чинити політичний та економічний тиск на Україну. «Вони (Росія – УНІАН) так діють, хоча вони не мають ніяких повноважень для того, щоб приймати рішення щодо проходу Керченської протоки», - резюмував він.