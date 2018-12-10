Екс-голові Nissan висунули звинувачення у приховуванні доходів

Прокурори в Токіо пред'явили Гону офіційні звинувачення у фінансових порушеннях.

Прокурори в Токіо в понеділок висунули екс-голові ради директорів Nissan Motor Карлосу Гону офіційні звинувачення у заниженні даних про розмір доходів і продовжили термін його утримання під вартою.

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Прокурори також пред'явили Nissan звинувачення в наданні неправдивих відомостей у фінансовій звітності, повідомляє Рейтер.

Гон був затриманий 19 листопада за підозрою в змові з метою заниження приблизно вдвічі даних про розмір своєї зарплати, яка насправді становила 10 мільярдів ієн ($88 млн), протягом п'яти років починаючи з 2010 року.

З тих пір Гон перебуває у в'язниці в Токіо, проте офіційні звинувачення пред'явлені йому вперше. Прокурори в понеділок продовжили термін перебування колишнього топ-менеджера Nissan під вартою у зв'язку з підозрами у заниженні даних про зарплату протягом ще трьох років, до кінця березня 2018 року.

Nissan, яка через кілька днів після затримання Гона звільнила його з посади голови ради директорів, повідомила, що порушення було сплановано ним за сприяння колишнього уповноваженого директора компанії Грега Келлі, якому в понеділок також пред'явили офіційні звинувачення.

Гон і Келлі не робили заяв через своїх адвокатів, але японські ЗМІ повідомили, що вони заперечують звинувачення. На дзвінки в офіс адвоката Гона Мотонарі Оцуру ніхто не відповів.

"Надання неправдивих відомостей до річної звітності завдає серйозної шкоди достовірності публічного розкриття інформації Nissan на ринках цінних паперів, і компанія висловлює своє глибоке співчуття", - йдеться в заяві автовиробника.

Японська комісія з нагляду за цінними паперами і біржами повідомила, що за подібне правопорушення компанії може загрожувати штраф до 700 мільйонів ієн ($6,21 мільйона).