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У Києві завтра частково обмежать рух транспорту на Північному мосту

13:08, 10 грудня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Рух обмежать у напрямку Троєщини / фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

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«Із 10:00 до 17:00 11 грудня у зв’язку із ремонтними роботами на Північному мосту через Дніпро буде частково обмежено рух транспорту в першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

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Теги: #транспорт#Північний міст