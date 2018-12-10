У Києві завтра частково обмежать рух транспорту на Північному мосту

Обмеження діятиме з 10:00 до 17:00 у зв’язку із ремонтними роботами на мосту.

У Києві завтра частково обмежать рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор». Читайте такожУ Києві вночі буде закрито рух транспорту мостом Патона «Із 10:00 до 17:00 11 грудня у зв’язку із ремонтними роботами на Північному мосту через Дніпро буде частково обмежено рух транспорту в першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться у повідомленні. Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

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