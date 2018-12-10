У Києві завтра частково обмежать рух транспорту на Північному мосту
13:08, 10 грудня 2018Транспорт/Зв'язок
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Обмеження діятиме з 10:00 до 17:00 у зв’язку із ремонтними роботами на мосту.
Рух обмежать у напрямку Троєщини / фото УНІАН
У Києві завтра частково обмежать рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
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«Із 10:00 до 17:00 11 грудня у зв’язку із ремонтними роботами на Північному мосту через Дніпро буде частково обмежено рух транспорту в першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
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