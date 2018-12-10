Україну внесли до списку країн для офіційного замовлення найдешевшого електрокара Tesla

Тепер українцям не потрібно вказувати Польщу, як найближчу країну для замовлення культових електрокарів.

Україну внесли до списку країн для офіційного замовлення електрокарів Tesla Model 3 на сайті компанії.

Про це повідомив засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давид в Facebook.

Тепер українцям не потрібно вказувати Польщу, як найближчу країну для замовлення культових електрокарів, написав він.

Як пише ТСН, офіційного представництва в Україні поки немає, тому покупцям Model 3 доведеться забирати машину в місті Тілбург, Нідерланди. При цьому, з'явилася можливість без посередників замовити і оплатити електрокар просто на сайті компанії.

Двомоторна повнопривідна версія Model 3 коштуватиме 48,5 тисяч євро. На сайті вказана ціна 58 800 євро, але 10 тисяч вдасться зекономити завдяки відсутності в Україні ПДВ на електромобілі.

Tesla Model 3 зазначеної вартості має потужність 346 к. с., розганяється до 100 км/год за 4,8 секунди. Максимальна швидкість – 233 км/год, а запас ходу становить 544 км без підзарядки. Заряджена 450-сильна версія Performance обійдеться в 57 тисяч євро і зможе стартувати до сотні приблизно за 3,5 секунди.