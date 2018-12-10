В Україні розмитнили за новими правилами першу тисячу «євроблях»

З моменту першого оформлення авто на єврономерах за новими правилами, з 26 листопада по 10 грудня, до бюджету сплачено 65,8 млн грн.

Митниці Державної фіскальної служби (ДФС) оформили першу тисячу автотранспортних засобів з іноземною реєстрацією за новим пільговими умовами, повідомляє прес-служба ДФС.

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"Чернівецька митниця ДФС здійснила митне оформлення тисячного автомобіля на єврономері. Це був легковий транспортний засіб марки Nissan 2011 року випуску. Його митна вартість становила понад 194,6 тис. грн. До держбюджету громадянин сплатив майже 87,9 тис. грн, з яких добровільно сплачено суму у розмірі 8 500 грн за недотримання термінів і умов митних режимів тимчасового ввезення або транзиту», - сказано в повідомленні.

В цілому, за даними прес-служби, всього за новими правилами з моменту оформлення першого транспортного засобу з іноземною реєстрацією, з 26 листопада по 10 грудня, до бюджету сплачено 65,8 млн грн, при цьому власники авто заощадили 38,6 млн грн завдяки пільговим умовам.

Також повідомляється, що за вказаний період 19 митниць здійснили митне оформлення автомобілів, які були ввезені до України у режимах тимчасового ввезення або транзиту. При цьому Чернівецька та Волинська митниці оформили найбільшу кількість таких автомобілів - 438 та 260 одиниць, відповідно.

«Під час митного оформлення 824 транспортних засобів, щодо яких порушені терміни та умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, сплачено 7 млн грн. Ці кошти добровільно сплачені фізичними особами, які є власниками такого транспортного засобу або уповноважені розпоряджатися ним і декларувати такі транспортні засоби в сумі, що дорівнює розміру 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн)», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні набули чинності закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю за переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації, які були прийняті Радою 8 листопада, 23 листопада - підписано президентом.

Згідно з текстом змін до Податкового кодексу передбачено введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його обсягу.

З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених автомобілів.

Варто відзначити, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.