Раді пропонують пробачити волонтерів за "евробляхи", ввезені для потреб АТО

Також у законопроекті пропонується звільнити підрозділи військових формувань України, яким були передані ці транспортні засоби, від митних, податкових та інших платежів.

Народні депутати пропонують звільнити від відповідальності громадян, які ввезли нерозмитнені автомобілі на європейських номерах для потреб операції Об'єднаних сил, і військових, які отримали такий транспорт.

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Відповідні ідентичні законопроекти №9382 і №9383 були внесені в парламент 7 грудня.

"Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання звільнення волонтерів від адміністративної відповідальності та від сплати відповідних митних, податкових та інших платежів за транспортні засоби, щодо яких не були дотримані строки та умови (вимоги) до митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, яким такі волонтери фактично не володіють і не володіють ними у зв'язку з передачею цих транспортних засобів військовим, які захищають Україну, беручи участь в гідній відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в пояснювальній записці.

Також зазначається, що метою законопроекту є законодавче звільнення підрозділів військових формувань України, яким були передані вищевказані транспортні засоби, від митних, податкових та інших платежів.

Згідно з документом, реалізація схвалених раніше Радою законів про розмитнення авто призведе до того, що на практиці волонтери понесуть адміністративну відповідальність і будуть змушені сплатити відповідні митні, податкові та інші платежі за транспортні засоби, якими фактично не володіють і не володіють.

"Тому, у відповідності з прийнятими законодавчими актами, за допомогу військовим, що захищають Україну, беручи участь в антитерористичній операції, в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, волонтерам держава "віддячить" досить суворим покаранням", - сказано в пояснювальній записці.

Наголошується, що для уникнення зловживань та корупційних ризиків законопроектом визначається, що він діє виключно у відношенні транспортних засобів, які були передані військовим формуванням України до набрання чинності законів про розмитнення авто.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада прийняла закони "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та "Про внесення змін у Митний кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№8488) про посилення контролю за переміщенням і перебуванням у країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.