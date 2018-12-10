З січня дозволи на міжнародні автоперевезення будуть видаватися онлайн - Омелян

За словами міністра, цьогоріч вдалося отримати додатково рекордну кількість дозволів понад квоти - майже 111 тисяч.

З 1 січня 2019 року видача дозволів на міжнародні автомобільні вантажні перевезення має здійснюватися в режимі онлайн, що дозволить мінімізувати корупцію в сфері розподілу квот на вантажні автомобільні перевезення.

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Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив міністр Володимир Омелян в ході розширеної наради з представниками Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП), главою "Укртрансбезпеки" Михайлом Ноняком та керівниками структурних підрозділів міністерства.

"Я добре знаю ситуацію і вважаю її неприпустимою. Я прошу профільний департамент міністерства разом з АсМАП опрацювати переведення послуги видачі дозволів в електронну площину. Ми маємо ввести цей сервіс з 1 січня 2019 року. Електронний кабінет перевізника працює добре, він став одним з найуспішніших українських антикорупційних реформ, ми маємо повторити цей успішний досвід і в процесі видачі дозволів", - цитує прес-служба Омеляна.

За словами міністра, в цьому році вдалося отримати додатково рекордна кількість дозволів понад квоти - майже 111 тисяч. На 2019 рік більш ніж на 30 тисяч дозволів збільшена квота, а Франція і Нідерланди наступного року погодилися на обмін багаторазовими дозволами.

"Також 2019 рік ми вже починаємо без дозволів для перевезень транспортними засобами Євро-5 і вище з Британією і активно працюємо з проектом протоколу, який спрямований Турецькою стороною, що передбачає лібералізацію двосторонніх перевезень. Активно йде обмін бланками дозволів з іноземними колегами, щоб наші перевізники з 1 січня 2019 року були забезпечені дозволами нової квоти", - підкреслив він.

Разом з тим, за словами Омеляна, ситуація з польськими дозволами залишається складною. "Протягом року були докладені зусилля не тільки зі сторони Мінінфраструктури, але і прем'єр-міністра та МЗС. Уже в четвер у Варшаві продовжимо діалог з метою вирішення ситуації по даному напрямку", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України повідомило про плани з метою мінімізації корупції у сфері розподілу квот на вантажні автомобільні перевезення створити єдину електронну базу всіх дозволів на здійснення таких перевезень.

Останні роки Україна відчуває дефіцит дозволів на автомобільні вантажні перевезення. 6 квітня співробітники СБУ затримали чиновника Укртрансбезпеки, який вимагав від підприємця 38 тисяч доларів хабара за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. Зазначається, що за кожен оформлений документ чиновник отримував від 100 до 500 доларів США за офіційної вартості бланка 49 гривень.