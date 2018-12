У Китаї суд заборонив продаж низки моделей iPhone

Рішення суду стосується таких моделей смартфонів як iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus та iPhone X.

У Китаї суд заборонив продаж низки моделей смартфонів iPhone через порушення двох патентів, власниками яких є американська компанія Qualcomm. Читайте такожSamsung відмовиться від роз'ясненнями єму для навушників у смартфонах Як повідомляє Axios, про це заявила сама Qualcomm. Попередня судова заборона блокує продажу та імпорт смартфонів Apple до Китаю, але не виробництво або експорт пристроїв з країни. В результаті, прямий вплив рішення суду матиме лише на внутрішній китайський ринок. Тим не менш, воно внесе значний розлад у бізнес Apple. Рішення суду стосується таких моделей смартфонів як iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus та iPhone X. Судове рішення винесено за двома патентами. Один з них стосується способу управління додатками на смартфоні, другий – роботи користувачів з фотографіями. Qualcomm та Apple ведуть тривалу судову війну з низки питань. Компанії залучені у низку судових розглядів по всьому світу. Американська компанія Qualcomm займається розробкою засобів бездротового зв'язку та електронікою. Її чіпи використовуються у безлічі сучасних смартфонів. Раніше повідомлялося, що капіталізація компанії Microsoft в ході торгів ненадовго перевищила ринкову вартість Apple.

