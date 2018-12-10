У Китаї суд заборонив продаж низки моделей iPhone

Рішення суду стосується таких моделей смартфонів як iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus та iPhone X.

У Китаї суд заборонив продаж низки моделей смартфонів iPhone через порушення двох патентів, власниками яких є американська компанія Qualcomm.

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Як повідомляє Axios, про це заявила сама Qualcomm.

Попередня судова заборона блокує продажу та імпорт смартфонів Apple до Китаю, але не виробництво або експорт пристроїв з країни. В результаті, прямий вплив рішення суду матиме лише на внутрішній китайський ринок. Тим не менш, воно внесе значний розлад у бізнес Apple.

Рішення суду стосується таких моделей смартфонів як iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus та iPhone X.

Судове рішення винесено за двома патентами. Один з них стосується способу управління додатками на смартфоні, другий – роботи користувачів з фотографіями.

Qualcomm та Apple ведуть тривалу судову війну з низки питань. Компанії залучені у низку судових розглядів по всьому світу.

Американська компанія Qualcomm займається розробкою засобів бездротового зв'язку та електронікою. Її чіпи використовуються у безлічі сучасних смартфонів.

Раніше повідомлялося, що капіталізація компанії Microsoft в ході торгів ненадовго перевищила ринкову вартість Apple.