В Україні вже понад 10 тисяч зареєстрованих електрокарів

За три квартали 2018 року в Україні зареєстровано на 54% електрокарів більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Кількість зареєстрованих в Україні електромобілів, станом на 1 грудня цього року, становить 10 186 штук.

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Як повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook, популяризація електромобілів в Україні була розпочата ще в 2016 році, коли українців звільнили від сплати мита (10% від митної вартості) при ввезенні електромобілів. Наступним кроком стало прийняття парламентом наприкінці 2017 року змін до Податкового та Митного кодексів про звільнення від сплати акцизу і ПДВ при ввезенні електромобілів до кінця 2018 року.

"Цей крок (прийняті податкові зміни в 2017 році – УНІАН) став неймовірним проривом, адже за перші три квартали 2018 року в Україні зареєстровано на 54% електрокарів більше, ніж за аналогічний період 2017 року. До речі, небезпідставно очікую, що 4-й квартал цього року перевершить усі очікування щодо продажу електрокарів в Україні, так як ми прогнозували максимум 10 тисяч зареєстрованих електрокарів до кінця 2018 року. Станом на 1 грудня 2018 року, в Україні вже зареєстровано 10 186 електромобілів", - написав міністр.

Також Омелян нагадав, що 10 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти по поліпшенню адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", згідно з яким електромобілі можна ввозити в Україну з-за кордону без сплати податку на додану вартість (ПДВ) до 2023 року.

"Завершення першого етапу створення загального тренду електромобілізаціі в Україні вважаю закінченим... Тепер починається другий етап, а саме те, заради чого були тимчасово скасовані акциз, мито та ПДВ: створення умов для інвестора з виробництва електрокарів, батарей і зарядок до них в Україні", - написав міністр, зазначивши, що в нашій країні є необхідна сировина для виробництва електрокарів.

Омелян також нагадав, що ще на початку цього року Мінінфраструктури спільно з парламентським Комітетом з питань податкової та митної політики підготували два законопроекти №№8159 і 8160, де були враховані податкові та митні пільги для інвестиційної привабливості на наступні 15 років у створенні виробництва електромобілів, їх складових і батарей до них.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня і до кінця 2018 року електромобілі можна ввозити до України з-за кордону без сплати ПДВ і акцизу.

Раніше ввезення електромобілів обкладалося ПДВ у розмірі 16,8% та акцизний збір стягувався в розмірі 109 євро.