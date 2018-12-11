"Укрпошта" попередила про збільшення термінів доставки пошти

Компанія запропонувала для здійснення експрес доставки товарів з п'яти найбільших міст України користуватися спільними рішеннями "Укрпошти" та DHL Express.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" попередив про збільшення термінів доставки через зростання обсягів пошти у передноворічний і різдвяний періоди, повідомляється на сайті компанії.

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"У святковий період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через зростання обсягів пошти пересилається в передноворічний і різдвяний періоди. У цей час у посиленому режимі працює авіаційна інфраструктура (аеропорти, авіалінії, хендлінг компанії) і митні підрозділи України та інших країн світу, проте їх пропускні можливості обмежені", - йдеться в повідомленні.

Компанія також запропонувала для здійснення експрес доставки товарів з п'яти найбільших міст України користуватися спільними рішеннями "Укрпошти" та DHL Express.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрпошта" заявляла, що в умовах воєнного стану в Україні виплата пенсій і пересилання поштової кореспонденції будуть проводитися в штатному режимі.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів переказів, а також доставляє понад 83 мільйони пенсій.