Скандальне судно "Норд" уцінили та знову виставили на торги

Перші торги з продажу "Норд", яке українські прикордонники затримали з російським прапором на борту, не відбулися 7 листопада через відхилення заявок усіх покупців.

Арештований під російський прапором чорноморський рибацький сейнер "Норд" повторно виставили на аукціон зі зниженням ціни на 10%.

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Про це повідомляє Українська правда.

"Згідно з правилами проведення торгів АРМА знову виставила лот зі зниженням ціни, що суттєво збільшить увагу з боку покупців до судна. OpenMarket - це відкриті та безпечні торги, у яких може взяти участь кожен. Тож не проґавте таку можливість", - наголосив генеральний директор ДП "Сетам" OpenMarket Віктор Вишньов.

Торги відбудуться 26 грудня 2018 року.

Стартова ціна судна становить 1 468 473 гривні.

Гарантійний внесок для участі, який повертається у випадку програшу, становить 101 636 гривень.

Судно було побудоване у 1989 році у місті Азов (Ростовська область РФ). Його довжина – 23,6 метра, ширина - 6,5 метра. Потужність головного двигуна - 165 кВт. Чиста місткість - 32 тонни.

Свого часу, у зв’язку з подіями у Криму судно було незаконно захоплене Російською Федерацією.

Перші торги з продажу "Норд", яке українські прикордонники затримали з російським прапором на борту, не відбулися 7 листопада через відхилення заявок усіх покупців.

Як повідомлялось, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ.

30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Частині екіпажу судна "Норд" вдалося втекти з України.

Пізніше стало відомо, що екіпаж кримського риболовецького судна "Норд" не зазнає адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону України, оскільки збіг термін розгляду справи в суді.