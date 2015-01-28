Залізничники повністю відновили підірваний міст у Запорізькій області

Залізничники 28 січня о 8:50 відкрили для руху поїздів після виконання ремонтно-відновлювальних робіт парну колію перегону Комиш-Зоря - Розівка в Запорізькій області, де 20 січня в результаті вибуху на залізничному мостовому переході зійшов з рейок вантажний поїзд.

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомили, що рух поїздів по непарній колії даного перегону залізничники відновили ще 23 січня.

У повідомленні наголошується, що ремонтні бригади працювали цілодобово, повністю замінивши зруйновану ділянку парної колії, а також відновивши пошкоджені конструкції мостової споруди.

«Ліквідувати наслідки вибуху і сходу вагонів залізничникам допомогли два маріупольські металургійні комбінати, які надали необхідну техніку і матеріали», - підсумували в прес-службі.

Читайте такожПідрив мосту в Запорізькій області кваліфікований як "диверсія"Як повідомляв УНІАН, 20 січня терористи підірвали залізничний мостовий перехід у селі Кузнецовка Розівського району Запорізької області на кордоні з Донецькою областю, що спричинило з рейок вантажного поїзда. Унаслідок даного інциденту рух поїздів на ділянці Комиш-Зоря – Розівка був припинений.

Прокуратура області кваліфікувала вибух на мосту за статтею «терористичний акт».

В результаті інциденту були пошкоджені двоколійна ділянка завдовжки близько 500 м і 15-метровий двоколійний мостовий перехід. Із 55 вагонів з рудою уціліли 25, які були відправлені на станцію Комиш-Зоря, решта 30 станом на 21 січня залишалися на місці аварії, і не підлягають відновленню.

23 січня залізничники відновили рух поїздів непарною колією даного перегону.