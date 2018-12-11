Завтра метро в Києві працюватиме на годину довше через проведення матчу Шахтар - Ліон

Можливі обмеження в роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У середу, 12 грудня, у Києві у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Олімпік" (Ліон) метро працюватиме на годину довше.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Twitter.

При цьому змінено режим роботи трьох станцій метрополітену.

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Так, станція метро "Олімпійська" не працюватиме з 21.00 до 22.00, станція "Площа Льва Толстого" у цей час закривається на вхід, а станція "Палац спорту" закривається на вихід.

Також після 23.00 можливе обмеження входу на ці станції.

Водночас метро працюватиме на годину довше. Останній потяг із центру міста вирушить близько 1.15 ночі.

Як ідеться на сайті НСК "Олімпійський", завтра відбудеться матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" (Донецьк, Україна) - "Олімпік" (Ліон, Франція). Початок - о 22.00.