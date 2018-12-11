Кабмін наступного року зосередиться на інфраструктурних проектах - Гройсман

За словами прем'єра, уряд розуміє необхідність покращити якість вітчизняної інфраструктури.

Реалізація інфраструктурних проектів стане однією з основ політики Кабінету міністрів України у 2019 році.

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Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час конференції "Нова індустріалізація: спільні дії уряду і бізнесу".

"Очевидно, що економіка і бізнес вимагають нової якості від інфраструктури, і ми це розуміємо. Починаючи від автомобільних доріг в Україні, завершуючи питанням "Укрзалізниці", авіасполучення, українських портів. Все це – єдина логістична система, яка починає вибудовуватися. Тому інфраструктурні проекти будуть однією з основ нашої політики в 2019 році", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів визначив для себе забезпечення економічного зростання як одну з чотирьох пріоритетних напрямків для роботи в 2019 році. Для його досягнення потрібно покращити бізнес-клімат, розвивати інфраструктуру, завершити реформу енергетичного сектору, провести приватизацію і покращити управління державними активами.