В "Укравтодорі" відзвітували про запаси солі та піску на зиму

В запасі "Укравтодору" є 140 тисяч тонн солі і 670 тисяч тонн піску, а снігоочисна техніка готова на 93%.

В запасі "Укравтодору" є 140 тисяч тонн солі і 670 тисяч тонн протиожеледних матеріалів для протидії негоді 12-13 грудня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління експлуатаційного утримання автомобільних доріг "Укравтодору" Олег Федоренко на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов. За його словами, снігоочисна техніка та спецтехніка з посипання доріг готова до негоди на 93%.

Федоренко зауважив, що в регіонах, де очікується погіршення погоди, є проблеми з пальним, його вистачить лише на кілька днів активної роботи техніки.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко доручив "Укравтодору" обробити дороги вже сьогодні. "Щодо обробки доріг, це необхідно зробити вже сьогодні, щоб запобігти налипання снігу", - підкреслив він.

Як сказав Зубко, органи місцевого самоврядування повинні скоординувати зусилля не лише з центральним рівнем, але і між областями. "Особливо звертаю увагу на області, де введено правовий режим воєнного стану. У цих регіонах вже у посиленому режимі чергують, управляються і координуються всі служби. Але пріоритетним питанням залишається забезпечення водо - і теплопостачання, електропостачання. Крім того, особлива увага приділяється транспортному сполученню та забезпечення транзитних стоянок біля автомагістралей. Це в першу чергу Київська, Чернігівська, Черкаська, Миколаївська і Одеська області, а також траса Е40 в Житомирській області", - зазначив Зубко.

Як заявив голова Київської облдержадміністрації Олександр Терещук, область готова до негоди. За його словами, у Київській області створено 50 пунктів для відстою транспорту з місцями обігріву водіїв.

Як повідомляв УНІАН, 12 і 13 грудня очікується ускладнення погодних умов в семи областях України. Зокрема, 12 грудня в Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 див. Крім того, в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях очікуються сильні опади переважно у вигляді дощу.