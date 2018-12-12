Boeing представив бізнес-джет для найдовших перельотів

Boeing представив нову лінійку бізнес-джетів, які за дальністю польоту перевершать будь-яких конкурентів. У компанії стверджують, що зможуть зв'язати безпосадочним рейсом будь-які два міста на планеті.

Підрозділ Boeing, що спеціалізується на бізнес-джетах, повідомив про запуск програми BBJ-777 X. Мова йде про два типи літаків, які зможуть без пересадки літати практично в будь-яких напрямках.

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Зокрема, бізнес-джет версії BBJ-777-8 буде долати 21 570 км. Це означає, що він зможе без зупинки долетіти від Нью-Йорка до західної Австралії, передає РБК.

BBJ-777-9 зможе без посадки подолати відстань у 20 370 км. Меншу дальність польоту на Boeing обіцяють компенсувати більш містким салоном.

У компанії зазначили, що не продали ще жодного лайнера з нового сімейства, однак вже отримали 21 передзамовлення.

В даний час найдовший переліт здатний здійснювати Airbus A-350-900 ULR, який без дозаправки добирається від Лондона до Сінгапуру. Його максимальна дальність польоту — 16 700 км. При цьому A-350-900 ULR здатний здійснювати регулярні рейси і перевезти 160 пасажирів, готових купити квитки бізнес-класу і класу преміум-економ.

У кінці травня бізнес-джети для трансконтинентальних перельотів представила канадська Bombardier. Її Global 5500 дозволить без дозаправки долати дистанцію в 10 500 км (що приблизно відповідає відстані між Москвою і Лос-Анджелесом), а Global 6500 — 12 000 км, що дозволить йому безпосередньо дістатися з Лондона до Гонконгу.