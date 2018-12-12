Порошенко - гендиректору "Укрпошти": наполегливо раджу переглянути свою зарплату

Своєю чергою, Ігор Смілянський зазначив, що приймає доручення до виконання.

Президент Петро Порошенко порадив генеральному директору ПАТ "Укрпошта" Ігорю Смілянському переглянути свою зарплату.

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Про це Порошенко заявив на зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та генеральним директором ВАТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським.

"Особисто від мене: наполегливо раджу певним чином переглянути власну заробітну плату. Сподіваюся, що порада президента буде почута", - заявив Порошенко.

Своєю чергою, генеральний директор ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський зазначив, що приймає доручення до виконання.

На зустрічі Порошенко також вимагав припинити звільнення листонош і забезпечити доставку пенсій.

Нагадаємо, генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський в е-декларації за 2017 рік задекларував 3 958 541 грн доходів, отриманих у вигляді заробітної плати.