Ціни на бензин і дизпальне продовжують падати

Низка великих мереж АЗС в Україні знизила ціни на бензин і дизпальне ще на 50 коп. за літр.

Великі мережеві оператори АЗС ОККО і WOG з 11 до 12 грудня знизили ціни на бензини і дизельне пальне ще на 50 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Так, у мережах національних операторів OKKO і WOG бензини і ДП подешевшали на 50 копійок за літр до: А-92 - 30,99 грн, А-95 - 31,99 грн, А-95 Преміум - 32,99 грн, ДП - 31,49 грн.

На 40-70 копійок за літр вартість бензинів і ДТ знизилася також на АЗС «БРСМ-Нафти», до: А-92 - 27,29 грн, А-95 - 28,29 грн, А-95 Преміум - 29,49 грн , ДТ - 27,79 грн.

На 50 копійок за літр бензин і ДП подешевшали на АЗС Neftek, Chipo, на 30-50 копійок за літр на заправках «Олас», на 50 копійок за літр ДП подешевшало і на АЗС UPG.

Згідно з інформацією UPECO, станом на 12 грудня середня ціна на паливо в Україні становила: А-92 - 29,39 грн/л, А-95 - 30,52 грн/л, А-95 Преміум - 31,59 грн/л , ДТ - 30,19 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках в Україні зростали з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися у другій половині жовтня, потягнувши за собою роздрібні ціни на бензин і ДТ в Україні.