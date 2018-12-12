Кабмін затвердив план корпоративного управління "Укрзалізницею"

Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон зазначив, що цей документ дасть можливість покращити ситуацію в "Укрзалізниці".

Кабінет міністрів України затвердив план дій з корпоративного управління акціонерною компанією "Укрзалізниця" і зобов'язав її щомісяця інформувати Кабмін про виконання даного доручення.

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Про це на засіданні уряду заявив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"Що стосується протокольного рішення про стан виконання реформи корпоративного управління "Укрзалізницею"... Пропонується підтримати і затвердити план дій щодо корпоративного управління, і Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури і "Укрзалізниця" повинні в межах своїх компетенцій забезпечити виконання. Також, "Укрзалізниця" повинна щомісяця інформувати Кабмін про виконання даного доручення", - сказав він.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон зазначив, що цей документ дасть можливість покращити ситуацію в "Укрзалізниці".

"Це дуже важливий документ, так як над ним рік працювала робоча група. Це представники центральних органів виконавчої влади, компанія Deloitte, наглядова рада компанії. Це системний документ, який дасть можливість покращити ситуацію в "Укрзалізниці". Тому я пропоную його підтримати з доопрацюванням", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в. о. голови акціонерної компанії "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявляв, що планує завершити реформу корпоративного управління в першому півріччі.

У середині вересня минулого року Кабінет міністрів України створив робочу групу для проведення реформи корпоративного управління в акціонерній компанії "Укрзалізниця". До її складу під головуванням віце-прем'єр-міністра України Володимира Кістіона увійшли представники уряду, Мінекономрозвитку, "Укрзалізниці", ЄБРР, Світового банку і консультанти з корпоративного управління. Основними завданнями робочої групи є проведення аналізу законодавчої бази та підготовка плану дій з реформування корпоративного управління в "Укрзалізниці".

У листопаді одна з найбільших аудиторських і консалтингових компаній Deloitte стала консультантом акціонерної компанії "Укрзалізниця". Вона надасть послуги з покращення корпоративного управління та нормативно-правової бази.