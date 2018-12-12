Верховний суд відмовився відкривати справу щодо скасування законів про "євробляхи"

У Верховному суді роз'яснили, що, якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура розгляду законів, їх ухвалення або набрання ними чинності, то такі справи знаходяться під юрисдикцією Конституційного суду.

Верховний Суд відмовив у відкритті провадження за заявою активістів щодо оскарження прийнятих Верховною Радою законів про оподаткування та розмитнення авто на єврономерах.

Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

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"Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом ГО «Бюро добрих справ» до Президента України та Верховної Ради України про визнання протиправними дій ВРУ щодо прийняття у першому читанні та за основу законопроектів «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (№ 8487 від 15 червня 2018 року) і «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№ 8488 від 15 червня 2018 року), визнання цих нормативно-правових актів незаконними та скасування їх", - йдеться у повідомленні.

Активісти стверджували, що законопроекти ухвалено з порушенням Регламенту ВР України. На думку позивача, президент мав накласти вето на вказані законопроекти, проте підписав їх.

У Верховному суді роз'яснили, що, якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура розгляду законів, їх ухвалення або набрання ними чинності, то такі справи знаходяться під юрисдикцією Конституційного суду.

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Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні набули чинності закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю за переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації, які були прийняті Радою 8 листопада, 23 листопада - підписано президентом.

Згідно з текстом змін до Податкового кодексу передбачено введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його обсягу. З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених автомобілів.

Варто відзначити, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.