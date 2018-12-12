В Україні бум на вживані автомобілі: які марки найбільш популярні

Продаж вживаних автомобілів в Україні в січні-листопаді зріс на 90% - до 95,4 тис. штук.

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні - листопаді 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 90% і становив 95,4 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Також повідомляється, що за листопад було зареєстровано 11,5 тис. вживаних авто. Порівняно з листопадом минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс на 84%.

При цьому частка вживаних авто на первинному ринку становила 61%.

В асоціації відзначили, що найбільш популярним став Volkswagen - 1840 автомобілів цієї марки знайшли в Україні своїх чергових власників.

На другому місці Renault з результатом 1445 одиниць.

Третю сходинку рейтингу займає Skoda з результатом 1117 шт.

Четверта позиція за автомобілями Ford - 788 вживаних авто. Вони становлять 80% первинного ринку Ford в Україні.

Замикає п'ятірку лідерів Nissan з листопадовим підсумком 615 авто з пробігом.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс у 3,3 раза і становив 56,744 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші.