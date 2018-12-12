Розмитнювати авто мають за зазначеною власником ціною – Южаніна

Вона зазначила, що в іншому випадку митні органи мають право перевірити достовірність заявленої вартості авто.

Розмитнювати автомобіль мають за ціною, зазначеною власником, якщо є офіційні документи, що підтверджують заявлену вартість транспортного засобу.

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Про це написала голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна на своїй сторінці в Facebook.

"Спільно з фахівцями Міністерства фінансів підготували ряд змін у тимчасовий порядок митного оформлення транспортних засобів. Після прийняття змін, якщо особа, яка здійснює митне оформлення авто, надасть офіційні документи, що підтверджують заявлену вартість транспортного засобу, зокрема банківські платіжні документи або договір купівлі-продажу, або копії митних декларацій країни відправлення, митна вартість коригуватися не буде", - зазначила вона.

За словами Южаніної, в іншому випадку митні органи мають право перевірити достовірність заявленої вартості авто. Перевірка буде базуватися на інформації про вартість аналогічного транспортного засобу в країні останньої реєстрації авто.

Вона підкреслила, що ці зміни насамперед мають вирішити проблему коригування митними органами вартості транспортних засобів, щодо яких здійснюється митне оформлення.

"Втручання у методику визначення митної вартості транспортних засобів призвело до утворення величезних черг на митницях і створило перешкоди для власників авто з іноземною реєстрацією для розмитнення своїх авто як можна швидше в пільговий період", - написала Южаніна.

Також голова комітету зазначила, що у разі якщо вартість авто, за яким здійснюється митне оформлення, дорівнює або вище нижньої межі діапазону вартості аналогічного транспортного засобу без ПДВ, заявлена митна вартість не буде коригуватися.

"Якщо нижче - митна вартість авто буде встановлюватися не вище рівня нижньої межі такого діапазону. Ще раз звертаюся до виконавців норм закону №2611: всі додаткові вимоги, так само як і завищена вартість брокерських послуг, буде означати невиконання закону і саботаж, який повинні розслідувати антикорупційні органи. Це моє останнє втручання у процес виконання законодавчих норм, - далі тільки викриття осіб та їх протиправних дій", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше власники автомобілів на єврономерах заблокували рух транспорту через пункти пропуску на державному кордоні.

Такі дії учасників міжнародного руху були викликані вступом в силу в Україні нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених з порушенням митного та податкового законодавства автомобілів з європейської реєстрацією.

25 листопада набули чинності закони України " про внесення змін у Податковий і Митний кодекси про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі.

Однак особа, яка ввезла в Україну автомобіль у режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.