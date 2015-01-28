США готові надати Україні кошти на відбудову Донбасу

Сполучені Штати Америки готові надавати фінансову і технічну допомогу на проекти з відновлення інфраструктури на сході України, а також на розвиток окремих транспортних галузей, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт під час зустрічі з міністром інфраструктури України Андрієм Пивоварським.

«Джеффрі Пайєтт запевнив українську сторону в готовності США надавати фінансову і технічну допомогу на проекти з відновлення інфраструктури на сході, а також на розвиток окремих транспортних галузей», - йдеться у прес-релізі міністерства.

Крім того, за інформацією представників міністерства, під час зустрічі Пайєтт і Пивоварський підтвердили зацікавленість обох сторін в укладенні міжурядової Угоди про повітряні перевезення за принципами «відкритого неба».

Читайте такожУкраїна і США підписали декларацію про кредитні гарантії на $2 млрдЯк повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Пивоварський провів зустріч із послом Республіки Корея в Україні Сол Кен Хуном, під час якої обговорювалася можливість інвестування Кореї в LNG-термінали і спільне з Україною виробництво швидкісних поїздів. Також корейська сторона виявила цікавість до співпраці у сфері зернових терміналів у морських портах і в розвитку метрополітену в Дніпропетровську.