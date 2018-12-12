"Укрзалізниця" назвала дату запуску нового потягу зі Львова до Перемишля

Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 години, а вартість проїзду - близько 253 гривні.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 20 грудня запустить новий поїзд зі Львова до Перемишля (Польща), який курсуватиме у дні підвищеного пасажиропотоку.

Читайте такожУкраїна та Польща хочуть розширити залізничне сполучення між країнами - Омелян

Про це повідомила прес-служба компанії.

"З 20 грудня цього року "Укрзалізниця" запускає новий поїзд № 90/89 Львів - Перемишль. Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку і почне перевозити пасажирів вже під час цьогорічних святкових перевезень - з 20 грудня по 7 січня, згідно з графіком", - сказано в повідомленні.

Поїзд №89 відправлятиметься з Перемишля о 10:15 і прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Перемишля о 17:46.

Час прямування поїзда складе близько 2,5 години, а вартість проїзду - близько 253 гривні.

Згідно з повідомленням, потяг буде складатися з 6 купейних вагонів з місцями для сидіння другого класу.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Польща планують відкрити залізничне сполучення між Львовом і Любліном у червні 2019 року, а також планують запустити потяг Перемишль – станція Нижанковичі (Львівська область).

У грудні 2016 року був відкритий новий залізничний маршрут фірмового швидкісного потяга "Інтерсіті+" №705/706 Київ-Львів-Перемишль (Польща).