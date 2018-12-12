ЄІБ та ЄБРР виділять 176 мільйонів євро на покращення безпеки руху в Україні

Проект буде реалізований у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку виділять 176 млн євро на новий проект з підвищення рівня обізнаності громадян щодо безпеки руху в Україні.

Про це повідомив голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон під час фінальної прес-конференції інформаційної кампанії Мінінфраструктури «Не жени, Україно!», що відбулася у Львові 11 грудня.

«Я з приємністю повідомляю про початок в Україні нового проекту, спрямованого на подальше підвищення рівня обізнаності громадян щодо питань безпеки руху. Для ЄІБ це флагманський проект у регіоні, адже за обсягом інвестицій він найбільший – 176 млн євро. З них Європейський інвестиційний банк виділяє 75 мільйонів євро, решта коштів надійдуть від нашого партнера ЄБРР. Проект буде реалізований у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі – саме ці міста були обраними серед перших на підставі статистки ДТП і готовності інвестувати у покращення безпеки дорожнього руху», – повідомив він.

Коментуючи результати кампанії «Не жени, Україно!» на місцевому рівні, Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка зазначив, що «Україна рухається у правильному напрямку в контексті покращення безпеки руху, але на сьогодні ми ще маємо багато чого змінити». Він наголосив, що кампанія дуже важлива для місцевих органів влади не лише у Львівській області, а в інших регіонах. «Ми хочемо донести до суспільства думку, що покращення безпеки руху потребує зусиль, як Уряду так і громадян. Є те, що може зробити влада, а є те, що можуть змінити учасники руху (як водії так і пішоходи). Ми хочемо нагадати українцям, що перевищення швидкості має наслідки і ця швидкість вбиває», – додав Голова Львівської ОДА.

Варто нагадати, що у 2018-му Мінінфраструктури за підтримки європейських партнерів розробило та затвердило Національному транспортну стратегію до 2030-го року. І, як зазначила Начальник Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Мінінфраструктури Лідія Єлізарова «одним з ключових пунктів цієї стратегії є зменшення травматизму на дорогах до нульового рівня до 2030-го року». Також представниця відомства нагадала, нині в Україні вже реалізується Стратегія з підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020-го року, що фінансується з Дорожнього фонду. За інформацією Мінінфраструктури цього року на безпеку доріг буде спрямовано 1,6 млрд грн, у 2019-му – 2,5 млрд грн, у 2020-му – 3,4 млрд грн.

«Кампанія засвідчила, що тісна співпраця з місцевими органами влади дає хороші результати у контексті підвищення обізнаності громадян щодо питань безпеки руху», – додала Рамона Лупу, експерт з кампаній по безпеці дорожнього руху та комунікації. Вона також наголосила на важливості ролі ЗМІ, які мають стати одним з ключових елементів, що мають сприяти зміні політики у цій сфері, а також мобілізувати громади для досягнення кращих результатів щодо підвищення безпеки дорожнього руху. «Підготовка повідомлень про безпеку дорожнього руху вимагає більше, ніж просто надання відомостей про статистику ДТП на дорогах України. Засоби масової інформації повинні розкривати суть сухих цифр, давати розуміння взаємодії багатьох чинників, з яких складається безпека на дорогах», – додала вона.

Довідка

Інформаційна кампанія «Не жени, Україно!» стартувала 21 вересня і завершилася 4 листопада. Вона була спрямована на висвітлення наслідків ДТП в результаті перевищення швидкості та закликала водіїв дотримуватися встановленого правилами швидкісного режиму. Територіально охопила Івано-Франківську, Житомирську, Львівську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку області, а також міста Київ та Одесу.

Інформаційна кампанія була організована Міністерством інфраструктури України спільно з проектом «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні», що фінансується Європейським інвестиційним банком, за сприяння Міністерства інформаційної політики України, Національної поліції, Комітету Верховної Ради з питань транспорту.

Проект «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні» фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та спрямований на зменшення кількості та смертності в результаті ДТП у країні. Для досягнення цієї мети ЄІБ підготував програму з покращення безпеки дорожнього руху для України, яка охоплює два основні компоненти: «безпечніші дороги» (Компонент І) та «безпечніші учасники дорожнього руху» (Компонент ІІ). Компонент I стосується питання покращення проектування доріг, посилення спроможності Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), аналізу ДТП та аудиту безпеки автомобільних доріг, а також загального управління безпекою дорожнього руху. Компонент II стосується реалізації цільових кампаній з безпеки дорожнього руху, оцінки їх впливу та підвищення обізнаності громадян. Проект реалізується компанією Egis International спільно з Expertise France.