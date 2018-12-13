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Рух автотранспорту на дорогах забезпечено - ДСНС

09:33, 13 грудня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Для розчищення снігу "Укравтодор" залучив 1169 одиниць техніки / фото УНІАН

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Як повідомляє ДСНС, для забезпечення проїзду на дорогах від "Укравтодору" залучили 1742 особи та 1169 одиниць техніки.

За даними "Укравтодору", станом на 7:30 у зв'язку з проходженням по території України активного циклону спостерігається ускладнення погодних умов в західних, північних та центральних областях.

Складні погодні умови в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях, де падає сніг.

Згідно з прогнозами Гідрометцентру, сьогодні в Україні очікується невеликий сніг, у західних, вночі і в більшості північних та центральних областей помірний сніг, на решті території без істотних опадів.

Температура протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

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Теги: #рух на дорогах у містах#дороги в Україні