Пасажиропотік між окупованою та вільною частинами Донеччини майже зупинився

Про це повідомляє сайт Донецької облдержадміністрації.

У Департаменті розвитку базових галузей промисловості ОДА констатують, що після введення пропускного режиму пасажиропотік між окупованою та вільної частинами Донецької області скоротився майже на 90%. Це викликано введенням пропускного режиму - населення, переважна більшість якого не має пропусків, побоюється вирушати в поїздки.

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«Станом на 12.00 середи з Донецька у напрямку Маріуполя, Курахового та Слов'янська вирушили по два-три автобуси. Для порівняння: у мирний час з обласного центру до Маріуполя вирушали автобуси кожні 15 хвилин», - повідомляє ОДА.

Раніше УНІАН повідомляв, що у зоні проведення антитерористичної операції визначено 7 пунктів пропуску для в'їзду та виїзду з окупованої території.