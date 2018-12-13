"Бориспіль" назвав найпунктуальніші авіакомпанії в листопаді

Авіакомпанії з пунктуальністю 50-70% - Air France, Air Malta, Azur Air Ukraine, YANAIR.

Найбільший в Україні Міжнародний аеропорт "Бориспіль" назвав найпунктуальніші авіакомпанії, які виконували рейси з аеропорту в листопаді.

Читайте такожОмелян розраховує підписати договір про "єдине небо" з ЄС до квітня

Як повідомила УНІАН прес-служба аеропорту, лідерами стали авіакомпанії SWISS, Myway Airlines, Czech Airlines та Air Arabia зі 100-відсотковим показником пунктуальності.

Авіакомпанії Qatar Airways, Georgian Airways, Air Baltic, Belavia виконували рейси вчасно в 90% випадках.

Пунктуальність на рівні 90-70%: Lufthansa, Air Astana, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Міжнародні авіалінії України, Flydubai, Wind Rose, KLM, Ryanair, El Al, Brussels Airlines, LOT, British Airways, Iraqi Airways, Bravo Airways.

Пунктуальність 50-70%: Air France, Air Malta, Azur Air Ukraine, YANAIR.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні лідерами по пунктуальності стали авіакомпанії Qatar Airways, Iraqi Airways, Ellinair, Aegean Airlines, Austrian Airlines, Air Baltic, Belavia, Czech Airlines та Wind Rose зі 100-відсотковим показником.

Аеропорт "Бориспіль" у 2017 році збільшив пасажиропотік порівняно результатом 2016 року на 22% – до 10,55 мільйона осіб.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".