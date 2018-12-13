"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Київській області

О 08:37 залізничники відновили повноцінний рух поїздів на залізничній дільниці Клавдієво-Бородянка Київської області, де стався обрив контактної мережі через падіння дерева.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" відновила повноцінний рух поїздів на ж/д дільниці Клавдієво-Бородянка Київської області, яке було перерване через сьогоднішній ранковий обрив контактної мережі внаслідок падіння дерева.

Читайте такожПід Києвом дерево впало на дроти залізниці - рух з боці Ірпеня зупинено

"У 08:37 залізничники все відновили", - повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 05:12 на 51-му км перегону Клавдієво – Бородянка через падіння дерева була обірвана залізнична контактна мережа, що спричинило затримку поїздів №98 Ковель - Київ, №705 Київ - Перемишль, №92 Львів - Київ.

В 7:12 залізничники відновили напруга по парним шляхи ділянки і почали частково пропускати поїзди.