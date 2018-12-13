"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Київській області
Акціонерна компанія "Укрзалізниця" відновила повноцінний рух поїздів на ж/д дільниці Клавдієво-Бородянка Київської області, яке було перерване через сьогоднішній ранковий обрив контактної мережі внаслідок падіння дерева.
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"У 08:37 залізничники все відновили", - повідомили УНІАН у прес-службі компанії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 05:12 на 51-му км перегону Клавдієво – Бородянка через падіння дерева була обірвана залізнична контактна мережа, що спричинило затримку поїздів №98 Ковель - Київ, №705 Київ - Перемишль, №92 Львів - Київ.
В 7:12 залізничники відновили напруга по парним шляхи ділянки і почали частково пропускати поїзди.