Стали відомі ціна та дата виходу смартфонів Samsung Galaxy S10

Топовий Galaxy S10+ 1 ТБ пам'яті оцінили в $1765.

Презентація флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10 повинна відбутися на заході Samsung Unpacked 2019 20 лютого.

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Як пише itc.ua, на цей раз Samsung представить флагмана нового покоління за кілька днів до початку виставки MWC, а не в її нульовий день. Передзамовлення на смартфони Galaxy S10 відкриють в день анонсу, але фактичні продажі почнуться тільки через кілька тижнів — на 8 березня.

За даними джерел, найдоступніша модель Galaxy S10 Lite з плоским екраном діагоналлю 5,8 дюйма і 128 ГБ пам'яті коштуватиме $845. Звичайний Samsung Galaxy S10 із зігнутим дисплеєм діагоналлю 6,1 дюйма з тим же об'ємом гігабайтів на накопичувачі обійдеться вже в $1010, а за версію на 512 ГБ доведеться викласти $1260.

Старша модель Galaxy S10 Plus із зігнутим дисплеєм діагоналлю 6,4 дюйма в базовій модифікації з 128 ГБ флеш-пам'яті оцінена в $1135, середня на 512 ГБ — $1385, а топова з накопичувачем на 1 ТБ — цілих $1765.

Зазначимо, що джерело наводить дані про ціни щодо ринку Великобританії, де смартфони часто коштують ще дорожче, ніж у нас.

Нарешті, крім трьох основних моделей очікується ще додаткова версія Galaxy S10+ з підтримкою стільникових мереж п'ятого покоління. Повідомляється, що ця модель з'явиться на ринку Великобританії трохи пізніше за інші. Скільки точно вона буде коштувати, невідомо, але те, що вона буде дорожчою, це факт.