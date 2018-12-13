Власник «Київстару» призначив нового керівника

VEON призначив Урсулу Бернс генеральним директором групи.

Провідний постачальник послуг зв'язку та інтернет-послуг, акціонер компанії «Київстар» - міжнародна група VEON призначила Урсулу Бернс, яка раніше виконувала обов'язки голови компанії, генеральним директором групи на постійній основі.

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У повідомленні VEON вказується, що Бернс також залишається головою ради директорів групи.

За словами члена ради директорів VEON Джуліана Хорн-Сміта, призначення пов'язане з успішною операцією, яку провела Бернс, з продажу італійського бізнесу групи за 2,9 мільярда доларів з метою скорочення боргів.

Довідка УНІАН. У березні 2018 року стало відомо, що гендиректор холдингу VEON Жан-Ів Шарльє покидає групу VEON. Урсула Бернс була призначена тимчасово виконуючою обов'язки.

Міжнародна група VEON Ltd (офіс у Нідерландах) є акціонером українського оператора телекомунікацій «Київстар». Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ, Нью-Йорк і Euronext, Амстердам.

У вересні VEON оголосила про завершення угоди з продажу 50% акцій італійської компанії Wind Tre своєму партнеру CK Hutchison Holdings Ltd за 2,9 млрд дол. США, що допоможе групі скоротити заборгованість.