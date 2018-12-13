Перший американський тепловоз вийшов на українські колії (відео)

Згідно з планом, уже до кінця I кварталу 2019 року таких локомотивів на залізничних лініях України буде 30.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» сьогодні ввела в експлуатацію перший тепловоз General Electric ТЕ33АС «Тризуб» виробництва Пенсільванського заводу GE Transportation (США), який пройшов доукомплектацію на Крюківському вагонобудівному заводі.

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Як повідомили в прес-службі уряду, на запуск першого рейсу був присутній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Запуск локомотивів на стратегічно важливий напрямок - це дуже позитивно. Треба тепер нарощувати обсяги. Треба зробити все, щоб наша економіка, підприємства, орієнтовані на експорт, були забезпечені якісною логістикою і інфраструктурою. Нові тепловози в напрямку Маріуполя забезпечать регіон можливостями доставляти свою продукцію в порти і споживачам», - цитує прес-служба Гройсмана.

Згідно з повідомленням, у перший рейс локомотив вирушив за маршрутом Мелітополь - Волноваха - Маріуполь і повіз 3,8 тис. тонн залізної руди на підприємства Донецької області.

Також, зазначається, що за планом, вже до кінця I кварталу наступного року таких локомотивів на залізничних лініях України буде 30.

«Вони працюватимуть на мелітопольському, миколаївському і маріупольському напрямках», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про постачання «Укрзалізниці» до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 млрд дол.

У рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і «Укрексімбанком» на поставку наприкінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

8 листопада «Укрзалізниця» випробувала перший тепловоз General Electric у складі вантажного поїзда на ділянці Кременчук - Ромодан.

Ціна купівлі 30 локомотивів General Electric акціонерною компанією «Укрзалізниця» становить 4,68 млн дол. за одиницю.