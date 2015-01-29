Nissan і Toyota відкликають 820 тисяч автомобілів

Один із провідних японських автовиробників - компанія Nissan Motor - оголосила про відкликання майже 768 тис автомобілів по всьому світу через несправності, повідомляє Прайм.

За даними агентства Кіодо, відкликанню підлягають кросовер Rogue, відомий на європейському і російському ринку як Nissan Qashqai, і позашляховик Pathfinder 2008-2013 років випуску. Більшість з автомобілів було реалізовано в країнах північноамериканського регіону, у Південній Кореї та на острові Тайвань. На внутрішньому ринку ці автомобілі не продавали.

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Причиною відкликання стали дефекти в обшивці дверей, в результаті яких в салон автомобіля може потрапляти вода, що, в свою чергу, може призвести до короткого замикання електропроводки і навіть загоряння.

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У свою чергу, інший найбільший японський автовиробник, компанія Toyota Motor заявив про відкликання з американського ринку 52 тисяч седанів Avalon 2011-2012 років випуску. За даними компанії, електропроводка розташованого в багажному відсіку сабвуфера може стикатися з іншими предметами, що може призвести до короткого замикання.