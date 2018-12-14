В "Укрзалізниці" заявили, що не будуть заручниками схем при купівлі палива

Кравцов доручив провести службове розслідування дій посадових осіб УЗ на предмет зловживань.

В. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що за останній рік компанії вдалося здійснити низку кроків, які не дозволили робити УЗ заручником змов і схем в питанні закупівлі палива.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби УЗ.

В УЗ підкреслили, що встановлену під час останніх торгів на Prozorro ціну за 32 тисячі тонн дизельного палива буде знижено. Зокрема, під час підписання договорів в офіційних листах про це повідомили переможці торгів. Крім того, така можливість передбачена законом України "Про публічні закупівлі" та Договором поставки, який використовується при поставку дизельного палива.

Як повідомляється, 12 грудня 2018 року за результатами торгів у системі ProZorro були визначені переможці трьох тендерів на закупівлю 32 тисяч тонн дизпалива для УЗ із застосуванням формульного розрахунку його вартості. Переможцями стали ТОВ "Анвітрейд" (на 12 тисяч тонн), ТОВ "Фірма Фідея" (на 10 тисяч тонн) і ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" (на 10 тисяч тонн). Самі ж тендери на закупівлю палива були оголошені ще 19 жовтня цього року і учасники мали надати свої пропозиції до 20 листопада.

"Очікувана вартість при цьому була встановлена на рівні 34,8 тисячі гривень за тонну, що цілком відповідало тодішньому рівню ринкових цін. Коли ціни почали знижуватися, "Укрзалізниця" також знижувала очікувану вартість. Останній раз це відбулося 15 листопада 2018 року, коли ціну встановили на рівні 32,5 тисячі гривень за тонну з тим, щоб продовжити аналізувати динаміку цін і встановити остаточну ціну ближче до дати тендеру. Разом з тим, 15 листопада, в останній день подачі скарг, процедура була оскаржена в АМКУ. Законодавство України забороняє вносити зміни до тендерної документації під час оскарження. Розгляд скарги на 30 листопада 2018 року, її не задовольнили", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для уникнення ймовірності подачі подальших скарг, УЗ більше не переносила дату подачі пропозицій і не вносила жодних змін. Разом з тим, очікувалося, що під час аукціонів учасники будуть знижувати ціну до актуального ринкового рівня.

Керівник УЗ Євген Кравцов, заявив, що за останній рік компанії вдалося здійснити низку кроків, які не дозволили робити її заручником змов і схем в питанні закупівлі пального.

"Системоутворюючим для нас тут є перехід на формульне ціноутворення. Втім, компанія все одно постійно стикається зі спробами блокування або оскарження закупівельних процедур, в тому числі і через Антимонопольний комітет, з боку недобросовісних постачальників, яких не влаштовують прозорі, зрозумілі, а головне, передбачувані правила гри... Вартість дизеля повинна відповідати ринковій, а якщо хтось спробує діяти інакше, безпідставно накручуючи ціну, у нас завжди є право відмінити торги та оголосити нові", - підкреслив Кравцов.

Крім того, він доручив провести службове розслідування дій посадових осіб товариства на предмет наявності порушень законодавства або ознак зловживання.

Зазначається, що УЗ зараз є першою і єдиною держкомпанією України, яка постачає дизпаливо із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням котирувань Platts, що дозволяє купувати дизпаливо за ринковими цінами. Завдяки введенню формульного розрахунку вартості пального, "Укрзалізниця" з початку року вже заощадила на його закупівлю близько 50 мільйонів гривень.

Крім того, повідомляється, що формульне ціноутворення забезпечує законний механізм перегляду цін при зміні індексу Platts, що значно знижує ризик тиску з боку постачальників, які хочуть перегляду цін на підставі цінових довідок.

Зараз, за даними відомства, УЗ - один з найбільших споживачів дизельного палива в Україні. Щорічно компанія купує близько 300 тисяч тонн.