У Луганській області відновили рух поїзда Лисичанськ - Куп'янськ

Рух дизель-поїзда на контрольованій українською владою території Луганської області за маршрутом Лисичанськ - Куп'янськ відновлено з сьогоднішнього дня, 29 січня.

На сайті голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля повідомляється, що даний поїзд курсуватиме щоденно через станції Рубіжне, Кабанне, Кремінна, Сватове.

Зокрема, поїзд відправляється зі станції Куп'янськ о 8:43 і прибуває в Лисичанськ о 12:40, у зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 13:00 і прибуває в Куп'янськ о 16:42.

"Рух дизель-поїзда відновили після того, як залізничну інфраструктуру контрольованої Луганщини після наших численних прохань від'єднали від Донецької залізниці (управління якої так і залишилася в окупованому Донецьку), і приєднали до Південної магістралі з центром у Харкові", - наводяться в повідомленні слова губернатора Луганської області.

Відновлення маршруту знизить соціальну напругу серед людей, які раніше не могли дістатися у вищевказаному напрямку на роботу або в особистих справах.

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2014 року Кабінет міністрів України розпорядився передати цілісні майнові комплекси (ЦМК) структурних підрозділів Донецької залізниці (ДЗ), розташовані в підконтрольних Україні населених пунктах Донецької та Луганської областей, в сферу управління Придніпровської та Південної залізниць.

Кабмін також розпорядився встановити тимчасово, до завершення антитерористичної операції на сході України, територіальні межі Придніпровської, Південної та Донецької залізниць.

Пасажирське і вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогоднішній день здійснюється тільки на підконтрольних українським військовослужбовцям територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеку пасажирів і збереження вантажів, що перевозяться на тимчасово окупованих терористами територіях в даному регіоні.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).