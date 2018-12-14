Наглядову раду "Укрпошти" очолить екс-член правління Danone

Мінінфраструктури сьогодні підпише контракти з членами наглядової ради.

Головою наглядової ради національного поштового оператора "Укрпошта" стане колишній член правління компанії Danone - бельгійський менеджер Бенуа Плескоту.

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У коментарі УНІАН прес-служба транспортного відомства повідомила, що сьогодні Міністерство інфраструктури підпише контракти з членами наглядової ради.

Головою наглядової ради призначений менеджер Бенуа Плескоту (Бельгія), який раніше входив до складу правління компанії Danone.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Кабінет міністрів затвердив повний склад наглядової ради національного оператора поштового зв'язку – акціонерної компанії "Укрпошта", куди увійшли 2 представника від держави і 5 незалежних членів.

Незалежними членами наглядової ради стали: Бенуа Плескоту, який був членом правління Danone; Йона Салювеєр, має більше 15 років управлінського досвіду, в тому числі на поштовому операторі Естонії Omniva; Якуб Карновський з досвідом роботи в галузі фінансів, промисловості та інвестицій; Томмі Дженсен з досвідом роботи у міжнародній компанії Bunge; Оксана Волчко з досвідом роботи на керівних посадах в мультинаціональних компаніях у фінансовій сфері.

Від держави до наглядової ради увійшли: Олександр Озеран - генеральний директор Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку Міністерства інфраструктури, Юрій Тустановський - керівник патронатної служби першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.