В окупованому Криму скасували поїзди до "кордону" з материковою Україною

В окупованому Криму підприємство «Кримська залізниця» скасувало поїзди з Сімферополя до Джанкоя і з Джанкоя в Армянськ.

Про це повідомили в прес-службі підприємства, пише «Радіо Свобода».

Рішення пояснюють зниженням пасажиропотоку і наміром «зменшити експлуатаційні витрати».

Тепер із сімферопольського вокзалу йде тільки один потяг – до Москви (через Керч, з пересадкою).

Із 27 грудня «Укрзалізниця» припинила залізничне сполучення з Кримом, а також скасувала міжнародні потяги, що курсують на півострів. Поїзди кримського напрямку тепер доїжджають до Новоолексіївки і Херсона.

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Після цього «Кримська залізниця» призначила пасажирські поїзди в прямому і зворотному напрямку: Сімферополь-Джанкой, Джанкой-Армянськ. Вартість проїзду в поїздах маршруту Сімферополь-Джанкой доходила до 800 рублів (близько 190 гривень).