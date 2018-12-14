В Україні розмитнили майже 3 тисячі «евроблях» на 187 мільйонів

З моменту першого оформлення авто на єврономерах за новими правилами, з 26 листопада по 14 грудня, до бюджету сплачено близько 187,1 млн грн.

Митниці Державної фіскальної служби (ДФС) оформили близько 2,8 тис. автотранспортних засобів з іноземною реєстрацією за новими пільговими умовами, повідомляє прес-служба ДФС.

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Згідно з повідомленням, всього за новими правилами з моменту першого оформлення транспортного засобу з іноземною реєстрацією, з 26 листопада і за станом на 14 грудня, до бюджету сплачено близько 187,1 млн грн митних платежів.

«Найбільш активно громадяни розмитнюють транспортні засоби у Чернівецькій області - 677 авто, Волинській - 604, у Києві - 414, Рівненській області - 202», - зазначили в прес-службі.

Також повідомляється, що тільки за останню добу ДФС здійснила митне оформлення 575 автомобілів на єврономерах на суму 38 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні набули чинності закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі і посилення контролю за переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації, які були прийняті Радою 8 листопада, 23 листопада - підписані президентом.

Відповідно до тексту змін до Податкового кодексу, передбачено введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його обсягу.

Від дня набуття чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених автомобілів.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів та не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.