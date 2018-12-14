«Укрзалізниця» хоче наступного року позичити 40 мільярдів гривень

Згідно з документом, станом на початок року залишок за фінансовими зобов'язаннями компанії становитиме 42 млрд грн, а на кінець 2019 року очікується залишок у розмірі 48,4 млрд грн.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» в 2019 році планує залучити запозичення на суму 40 млрд грн, при цьому повернути 39,2 млрд грн.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до консолідованого проекту фінансового плану «Укрзалізниці» на 2019 рік.

Згідно з документом, станом на початок року залишок за фінансовими зобов'язаннями компанії становив 42 млрд грн (за курсом 30,5 грн/дол.), на кінець 2019 року очікується залишок у розмірі 48,4 млрд грн.

Погашення запозичень в 2019 році передбачається в розмірі 39,2 млрд грн.

Згідно з документом, в 2019 році з 40 млрд грн передбачено, зокрема: довгострокові кредити в сумі 38,1 млрд грн., з яких: 16,5 млрд грн - кредитні кошти МФО (на електрифікацію ділянки Долинська-Миколаїв-Колосівка), 1,8 млрд грн - кредитні кошти МФО (вантажні вагони), 24 млрд грн - вибірка кредитних коштів за кредитною лінією в АБ «Укргазбанк» (ліміт 1,5 млрд грн для покриття тимчасових розривів ліквідності), 10,65 млрд грн - кредитні кошти, залучені на українському ринку, у тому числі на поповнення обігових коштів. Також передбачений фінансовий лізинг в сумі 1,9 млрд грн - отримання в користування 15 магістральних вантажних тепловозів виробництва General Electric.

Зазначається, що погашення запозичень передбачено на загальну суму 39,2 млрд грн. Зокрема, довгострокові кредити в сумі 38,3 млрд грн, з яких 11,3 млрд грн - погашення існуючих фінансових зобов'язань згідно з чинними кредитними договорами, 24 млрд грн - погашення кредитної лінії в АБ «Укргазбанк» (ліміт 1,5 млрд грн), 3 млрд грн - кредитні кошти, залучені на українському ринку на підтримання ліквідності товариства, безвідсоткову позику «Фінінпро» - 0,5 млрд грн, з фінансового лізингу - 0,44 млрд грн.

У документі зазначається, що кредитна політика товариства на 2019 рік передбачає продовження успішного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком) в рамках оновлення основних фондів і поліпшення інфраструктури на умовах пільгового фінансування.

Також передбачено розширення співробітництва інших кредиторів з переліку МФО.

«Забезпечення належного рівня управління ліквідністю товариства, подальшу співпрацю з українськими державними банками як з поточного обслуговування, так і з питань реалізації стратегії реструктуризації кредитного портфеля суспільства, в тому числі через механізм створення консорціуму державних банків, оновлення парку локомотивів шляхом отримання нового сучасного тягового рухомого складу за допомогою механізму фінансового лізингу», – сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом фінплану, «Укрзалізниця" планує в 2018 році отримати 709,9 млн грн чистого прибутку, а також знизити обсяг вантажних перевезень, порівняно з планом на 2017 рік, на 0,2% - до 347,5 млн тонн, а перевезення пасажирів знизити на 0,7% в порівнянні з планом на 2017 рік – до 201,5 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є приватним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.