Квитки на потяги наступного року подорожчають двічі: коли і на скільки

«Укрзалізниця» у 2019 році планує підвищити тарифи на вантажні та пасажирські перевезення.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» в 2019 році планує підвищити тарифи на вантажні та пасажирські перевезення в Україні.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до консолідованого проекту фінансового плану «Укрзалізниці» на 2019 рік.

Згідно з документом, у 2019 році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%, у середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні становитиме 12,4%.

При цьому, проектом консолідованого фінансового плану «Укрзалізниці» на 2019 рік індексацію тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні не передбачено.

Також, із 1 квітня заплановано підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні в середньому на 13-21% залежно від категорії поїзда та типу вагона.

Загалом, «Укрзалізниця» планує перевезти 201 млн пасажирів, що більше очікуваного результату 2018 року на 0,5% і менше плану на 2018 рік на 0,2%.

Також "Укрзалізниця" заклала до фінплану підвищення тарифів на вантажні перевезення на рівень індексу цін виробників за підсумками 2018 року. Так, із 1 лютого 2019 року підвищення тарифу передбачено на 16,6%, із 1 квітня - на 2,5%, із 1 липня - на 5% і з 1 жовтня - на 7,5%.

"У розрахунку доходів від вантажних перевезень на 2019 рік враховано вдосконалення тарифної політики, а саме застосування системи зближення класів тарифів (уніфікація тарифних класів) на перевезення вантажів і застосування єдиного правового поля для власних вагонів, формування рівних тарифно-економічних умов для ефективної конкуренції між різними власниками піввагонів, встановлення справедливої ринкової ціни вагонної складової для піввагонів", - зазначається в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2018 році підвищила тариф на пасажирські перевезення на 25%.

У 2017 році набув чинності наказ Міністерства інфраструктури про індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України на 15%. За попередні два роки тарифи на перевезення залізницею підвищувалися вже тричі.