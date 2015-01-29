Придніпровська залізниця у 2014 році недоотримала понад 49 млн гривень за перевезення пільговиків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, у 2014 році Придніпровська залізниця перевезла 7,466 млн пасажирів пільгових категорій на суму 79,974 млн грн. Причому, компенсація за ці перевезення склала лише 30,496 млн грн.

За даними прес-служби, усього за 2014 рік Придніпровська магістраль перевезла 1,707 млн студентів на загальну суму 19,742 млн грн, 433,5 тис. дітей у віці 6-14 років на суму 6,244 млн грн; а також 5,325 млн пасажирів категорій, перевезення яких за соціальними тарифами повинні компенсувати місцеві органи влади, на суму 53,987 млн грн.

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За пільгові перевезення студентів Міністерство освіти і науки України у 2014 році відшкодувала Придніпровській залізниці 2,835 млн грн, що становить 14,4% від необхідної суми, і жодної гривні - за перевезення дітей 6-14 років.

Місцеві держадміністрації компенсували магістралі 27,661 млн грн, що становить 51,2% від необхідної суми.

Раніше УНІАН повідомляв, що Придніпровська залізниця недоотримала 10 млн гривень за приміські перевезення пільговиків.

Також повідомлялося, що Придніпровська залізниця у 2013 році недоотримала 25,56 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень від 2008 до 2013 року склали 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.