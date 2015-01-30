Антимонопольний комітет знову призупинив конкурс із закупівлі вугілля для залізниць

Зокрема, згідно з повідомленням АМКУ, комітет прийняв до розгляду скаргу львівської компанії "Тепло-Холдинг" про порушення "Укрзалізничпостачем" законодавства під час проведення закупівлі вугілля за держкошти, й призупинив процедуру закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою.

Водночас, у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») підкреслили, що такі дії АМКУ в черговий раз затягують процес закупівлі вугілля, якого потребують залізниці.

«29 січня об 11:00 мало було відбутися розкриття конкурсних пропозицій із закупівлі кам'яного вугілля для залізниць України на 2015 рік, проте на шляху знову став Антимонопольний комітет України через скарги того ж самого підприємства «Тепло-Холдинг», за зверненням якого АМКУ неодноразово скасовував відкриті торги із закупівлі вугілля минулого року. Цього разу конкурсні торги АМКУ не скасував, а призупинив. Рішення про це з'явилося напередодні. В своєму рішенні від 28 січня постійно діюча адмінколегія АМКУ навіть визнала необгрунтованість скарги «Тепло-Холдинг» про нібито дискримінаційні вимоги в документації конкурсних торгів», - підкреслили в прес-службі відомства.

У повідомленні зазначається, що на відкритих торгах 29 січня держпідприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту "Укрзалізничпостач" повинне було розкрити конкурсні пропозиції на постачання понад 22 тис. тонн вугілля для залізничної галузі, що становить 48% плану на 2015 рік.

Читайте такожСуд визнав незаконним рішення АМКУ про скасування конкурсу із закупівлі вугілля для залізниць"Через реакцію АКМУ терміни знову затягуються. Централізовано купити кам'яне вугілля держпідприємству "Укрзалізничпостач" не вдається з лютого 2014 року, а самостійно залізниці можуть придбати лише невеликі обсяги", - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2014 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконними дії Антимонопольного комітету України, який минулого року своїм рішенням заблокував процедуру закупівлі кам'яного вугілля через скарги компанії «Тепло-Холдинг», яка, в свою чергу, за даними «Укрзалізниці», не зверталася до конкурсного комітету відомства за отриманням документації торгів, роз'ясненням їх умов і не подавала заявки на участь у конкурсі.