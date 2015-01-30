«Укрзалізниця» допомогла бійцям АТО з матеріалами для оборонних споруд

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») за замовленням Міністерства оборони передала бійцям антитерористичної операції (АТО) на сході країни партію уживаних залізобетонних шпал для зведення оборонних інженерних споруд у зоні бойових дій.

У прес-службі відомства повідомили, що передача шпал була здійснена на виконання урядової постанови № 448 від 10 вересня 2014 року «Деякі питання забезпечення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави».

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«Військовим було передано понад 3700 залізобетонних шпал, які через технічний стан уже не використовуються на залізницях і не підлягають ремонту, однак можуть бути придатними для спорудження інженерних оборонних споруд»,- повідомили у департаменті шляхів відомства.

У повідомленні наголошується, що у вересні 2014 року залізничники також відправили 17 піввагонів зі старопридатними залізобетонними шпалами у напрямку станцій Сватове, Краматорськ, Пологи і Маріуполь-Порт.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 року медичні установи залізничної галузі України зібрали більше 200 літрів донорської крові для українських військовослужбовців, поранених під час проведення АТО на сході України проти російських терористів.

У листопаді минулого року працівники Львівського локомотиворемонтного заводу і вагонного депо Клепарів Львівської залізниці виготовили і передали українським військовослужбовцям у зону АТО печі, призначені для обігріву в польових умовах.