Залізничне сполучення з Маріуполем обіцяють відновити після підтвердження безпеки проїзду

«Укрзалізниця» звернулася до силових відомств і причетних міністерств із проханням повідомити про можливості відновлення безпечного проходження пасажирських поїздів у напрямку Маріуполя найближчим часом»,- повідомили у прес-службі відомства.

У повідомленні наголошується, що на даний час «Укрзалізниця» не може гарантувати безпеку пасажирських перевезень на ділянці у напрямку Маріуполя Комиш-Зоря - Розівка Запорізької області, де 20 січня внаслідок вибуху залізничного мостового переходу зійшов з рейок вантажний потяг.

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«Зараз міст і дві колії повністю відновлені і здійснюється рух вантажних поїздів», - уточнили у прес-службі.

Раніше сайт міста Маріуполь «0629» повідомляв про те, що начальник з безпеки руху пасажирських поїздів Маріупольського депо Світлана Богомаз у коментарі виданню висловила стурбованість тим, що пасажирські поїзди так і продовжують курсувати з Бердянська, а не з Маріуполя, тоді як рух вантажного транспорту було відновлено після останнього терористичного акту у Запорізькій області. У зв'язку з цим Богомаз зазначила, що тисячний колектив Маріупольського депо може залишитися без роботи.

За її даними, зараз лише один із трьох пасажирських складів обслуговують маріупольські провідники - це потяг Бердянськ - Київ, а поїзди Бердянськ - Львів і Бердянськ - Харків обслуговують провідники Південної залізниці.

Із проханням посприяти у відновленні пасажирського залізничного сполучення з Маріуполем працівники депо звернулися з листом до міського голови Юрія Хотлубея, а також народного депутата України Ярославу Дубневичу, який курирує питання транспорту.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня терористи підірвали залізничний мостовий перехід у селі Кузнєцовка Розовського району Запорізької області на кордоні з Донецькою областю, що спричинило сходження з рейок вантажного потягу. Внаслідок цього інциденту рух поїздів на ділянці Комиш-Зоря - Розівка було призупинено.

Прокуратура області кваліфікувала вибух на мосту за статтею «терористичний акт».

23 січня залізничники відновили рух поїздів по непарній колії даного перегону, 28 січня - по парній.

Пасажирське і вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогоднішній день здійснюється лише на підконтрольних українським військовослужбовцям територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеку пасажирів і збереження вантажів, що перевозяться на тимчасово окупованих терористами територіях у даному регіоні.