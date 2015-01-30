На окупованих територіях налагоджено трансляцію деяких українських каналів - РРТ

Про це на круглому столі в УНІАН на тему: "Інформаційна безпека України після визнання Росії країною-агресором" заявив генеральний директор концерну РРТ Олександр Півнюк.

"З півдня та півночі на Донецьк та з півночі на Луганськ ми забезпечили мовлення деяких телеканалів. Їх небагато, але ті, хто на окупованих територіях тягнуться до України, отримають інформацію", - сказав Півнюк.

Водночас він зауважив, що на прикордонних територіях з Росією Україна програє у сенсі покриття телесигналом українських населених пунктів, оскільки з російської території телесигнал транслюється в некодованому цифровому форматі, і приймач для перегляду телеканалів у ньому коштує значно дешевше, ніж для перегляду кодованих українських ефірних каналів:

Читайте такожУкраїнські канали в Криму планують транслювати через польські передавачі"Люди не купують дорогий тюнер для кодованого телесигналу, а - найдешевший, і можуть переглядати російські канали", - зазначив гендиректор КРРТ.

"Тому має бути державна програма із захисту інформаційного простору, як на звільненій території, так і на окупованій", - підсумував Півнюк.