Поновлено рух поїзда Сватове-Лисичанськ
11:32, 01 лютого 2015Транспорт/Звя'зок
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Луганська обласна державна адміністрація заявляє про відновлення з 30 січня руху потяга сполученням "Сватове-Переїзна".
Поновлено рух поїзда Сватове-Лисичанськ \ УНІАН
Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, з 30 січня відновили рух потяга сполученням "Сватове-Переїзна" (Лисичанськ), який курсуватиме щоденно: з Сватового відправка в 3.11, 4.50 і в 17.29, зі станції "Переїзна" - 5.50, 8.00 і 19.56.
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