Поновлено рух поїзда Сватове-Лисичанськ

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, з 30 січня відновили рух потяга сполученням "Сватове-Переїзна" (Лисичанськ), який курсуватиме щоденно: з Сватового відправка в 3.11, 4.50 і в 17.29, зі станції "Переїзна" - 5.50, 8.00 і 19.56.