Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив посилити охорону залізниці на ділянці Запоріжжя – Волноваха (Донецька область).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Яценюк озвучив сьогодні в Запоріжжі на засіданні Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій.

«Запоріжжя - Волноваха єдина гілка на Маріуполь і, як мені доповіли, на сьогоднішній день там не всі об'єкти перебувають під охороною», - сказав Яценюк, доручивши міністру інфраструктури України Андрію Пивоварському забезпечити охорону всіх стратегічних об'єктів на цьому напрямі.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня терористи підірвали залізничний мостовий перехід у селі Кузнецівка Розівського району Запорізької області на межі з Донецькою областю, що спричинило сходження з рейок вантажного поїзду. Внаслідок цього інциденту рух поїздів на ділянці Комиш-Зоря-Розівка було тимчасово припинене.

Прокуратура області кваліфікувала вибух на мосту за статтею «терористичний акт».

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Пасажирське і вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогоднішній день здійснюється лише на підконтрольних українським військовослужбовцем територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеку пасажирів і збереження вантажів, що перевозяться, на тимчасово окупованих терористами територіях у цьому регіоні.