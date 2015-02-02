В Україні залізничні вантажоперевезення подорожчали на 30%

16:50, 02 лютого 2015
Транспорт/Звя'зок
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Тариф на перевезення кам'яного вугілля в лютому зросте на 10%, а з 1 квітня - на 18%

/ УЗ

Міністерство інфраструктури України з 1 лютого підвищило ставки тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом.

Відповідний наказ міністерства «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги» опубліковано 31 січня в "Урядовому кур'єрі".

Відповідно до документу, тарифи на перевезення всіх груп вантажів зросли на 30%, крім кам'яного вугілля. Тариф на перевезення кам'яного вугілля в лютому зросте на 10%, а з 1 квітня - на 18%.

Читайте також«Укрзалізниця» цього року підвищить тарифи на проїзд у пасажирських поїздахЯк повідомляв УНІАН, у Міністерстві інфраструктури України в грудні 2014 року повідомляли, що з 1 лютого 2015 року буде проведена індексація тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 30% на всі види вантажів, за винятком кам'яного вугілля.

У липні цього року "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажоперевезення по Україні на 12,5% щодо 2013 року.

Довідка УНІАН. Тарифи на перевезення вантажів у межах України є державно регульованими і встановлюються Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном.

Читайте також«Укрзалізниця» прогнозує падіння вантажоперевезень у 2015 році на 13%В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

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